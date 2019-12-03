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الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية فى دمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر إحدى الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة.

 

وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

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كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.

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