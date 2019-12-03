شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تجرى استطلاع عبر فيس بوك حول دوافع وأسباب الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، استطلاعات للرأى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول الانتحار ، حيث وجهت سؤالا للمتابعين نصه: "من وجهة نظرك، ما هو الدافع والسبب الأبرز للانتحار؟ كما وجهت سؤالاً آخر وهو هل ترى أن ضغوطات الحياة باتت تشكل سببًا ملحًا للانتحار؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: "انطلاقًا من دور دار الإفتاء المصرية فى خدمة قضايا المسلمين يُجرى المؤشر العالمى للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم استطلاعًا للرأى عن ظاهرة الانتحار مكون من 5 أسئلة نرجو التفاعل مع الأسئلة حتى يمكن الخروج بنتائج لكشف أسباب الظاهرة وكذا توصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع سيتم طرح الأسئلة اليوم وغدًا على الصفحة".