فيديو.. زحام مرورى بشارع الهرم اتجاه المريوطية الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الهرم فى الاتجاه القادم من المريوطية الجيزة زحام مرورى بسبب زيادة الأحمال، بينما شهد اتجاه الجيزة المريوطية سيولة نسبية فى حركة السير. وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور للعمل على تيسير حركة السيارات ورفع الكثافات المروية، ورفع المعاناة أمام المواطنين.

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