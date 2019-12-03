شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الرئيس السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، عددا من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث أحد أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر أحد الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة.

وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

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كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.