شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يشهد افتتاح فندق اللسان برأس البر وإسكان دار مصر بمدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، بينها مشروع إسكان بدار مصر والذى يضم 194 عمارة بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة لفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة التا بمدينة رأس البر.

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وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.