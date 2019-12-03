الصلاة على الأمير متعب بن عبد العزيز اليوم بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤدى اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر الصلاة على الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود فى جامع الإمام تركى وبعد العشاء فى المسجد الحرام.

وقال الديوان الملكى السعودى فى بيان " تقرر أن تكون الصلاة على الأمير متعب بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء فى جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

يذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الذى وافته المنية أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

وقدم المفتى تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأبناء المملكة العربية السعودية، والأمة الإسلامية فى وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.