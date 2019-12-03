شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: 91 مليار جنيه حجم استثمارات المحافظة منذ 2014 حتى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أهم الملفات والمشروعات الاستثمارية فى المحافظة، موضحة أن حجم الاستثمارات منذ منذ 2014 حتى 2019 وصل لـ91 مليار جنيه، تم تنفيذ استثمارات بـ 78 مليار جنيه، وجارى العمل على انتهاء مشروعات بـ 13 مليار جنيه.

وقالت خلال كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، بحضور الرئيس السيسى، إن عدد المشروعات فى مجال الصحة تصل لـ 29 مشروع، بإجمالى استثمارات 833 مليون جنيه، و17 مشروع فى قطاع الطرق والكبارى بتكلفة 513 مليون جنيه.

وذكرت أن تغطية الصرف الصحى فى المحافظة بلغت 76% وستصل 85% نهاية 2020، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من "دمياط خالية من العشوائيات" بنهاية 2019.

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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر إحدى الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة.

وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

كما تتضمن الافتتاحات مشاريع فى الإسكان ومحطة متعددة الأغراض فى ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.