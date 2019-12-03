شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: الانتهاء من تجهيز 1348 ورشة بمدينة الأثاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح 9 مشاريع مهمة فى نطاق المحافظة أكبرها مدينة دمياط للأثاث.

وقالت محافظ دمياط، فى مقابلة على التليفزيون المصرى، اليوم الثلاثاء، إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارات الاستثمار والصناعة والتخطيط، فيما يتعلق بمدينة الأثاث التى تعد كيانا صناعيا متكاملا.

وأضافت أن المدينة تقع على مساحة 331 فدان، كاشفة عن الانتهاء من 1348 ورشة وتسكين جزء من الورش لصغار الصناع.

يشار إلى أن الرئيس السيسي سيفتتح بعد قليل، عددا من المشروعات القومية فى دمياط.