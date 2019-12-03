شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة بدعوى طلاق تشكو عنف أولاد زوجها: "وضعوا السكين على رقبتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما.

وأكدت الزوجة: "تذوقت العذاب على يد شقيقى بعد أن أجبرنى على الزواج من أرمل، رغم صغر سنى، وعدم بلوغى السن القانونى، لأضطر لخدمة أولاده من زوجته الأولى طوال 16 سنة، متحملة الإهانة والتعرض للضرب على يد زوجي وحماتي، وعندما أشكوه لشقيقي وأترك منزله، يكون الرد بتعريضي للإساءة وإجبارى على الرجوع له، ليكمل مسلسل تعذيبى".

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وأضافت:" قيدنى برفقة أولاده ووضع السكين على رقبتي، ليجبرني عن التنازل عن ابنتى وحقوقى الشرعية، وطردنى للشارع بعد أن تعدوا على بعلقه موت".

وتابعت حنان. ه.ع البالغة 32 عاما: " قضيت طوال زواجي الذى دام 16 عام، معظم الوقت أتعرض للإساءة، وأعيش فى القهر والذل ومعايرتى على إنفاقه على وشقيقي، عذاب وتعب من أجل لقمة العيش، وعندما أفكر بالشكوى يهددنى بالقتل".

وأكدت: طمع شقيقي بالمال الذى يتقاضاه من زوجى دفعه لمواجهتى بأنه رجل البيت ومن حقه أن يفعل ما يريد، وعندما علم زوجي بإقامتى دعوي طلاق ومطالبتي بحقوقي، حبسني فى منزله لشهور، وتوعدنى بالتعذيب، ومن وقتها وأنا أعيش حياة مليئة بالعنف والضرب والإهانة.