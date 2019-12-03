شكرا لقرائتكم خبر عن "استخدام التكنولوجيا فى العنف ضد المرأة".. ندوة بجامعة القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "استخدام التكنولوجيا فى ممارسة العنف ضد المرأة"، ضمن فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بقاعة الملك عبد الملك عودة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان للجامعة اليوم، إن سياسة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومبادئها تتلاءم مع مشروع تطوير العقل المصرى فى ضرورة تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والتوعية بأن التعليم الجامعى آمن للجميع، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف نشر الوعى حول قيم المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة، بين الشباب عامة، وشباب جامعة القاهرة بصفة خاصة، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة.

فيما أكدت الدكتورة أميرة تواضروس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الندوة تأتى فى إطار نشر الوعى حول تعزيز الوقاية والحماية للمرأة، والعمل على أن يكون التعليم الجامعى آمنا للجميع، مشيرة إلى أن الندوة تتناول موضوعات التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والابتزاز، والتنمر، وتشويه السمعة، وانتهاك الخصوصية، وذلك بحضور إنجى السبكى مهندسة أمن تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة قطاع مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، ومبادرة خرائط التحرش.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات حملة الـ 16 يومًا حتى الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر القادم، للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة، على أن تختتم بحفل فنى يشارك فيه كورال جامعة القاهرة وعدد من الشباب الموهوبين، وعرض فيلمين قصيرين عن الوحدة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، والأساتذة والطلاب.