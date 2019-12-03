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وزير التعليم العالى يبحث مع السفير السويسرى التعاون العلمى وتبادل الخبرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بول جارنييه السفير السويسرى بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أن الوزير أكد على قوة العلاقات المصرية السويسرية فى شتى المجالات، وأشاد بالمكانة التى تتمتع بها سويسرا كمقصد للتعليم العالى وما تتمتع به الجامعات السويسرية من سمعة دولية كبيرة معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون العلمى والتكنولوجى وتبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة القادمة.

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وتحدث الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، عن استراتيجية التعليم العالى المصرية والاهتمام الذى توليه الدولة لملف التعليم العالى وذلك من خلال التوسع فى انشاء العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لاسيما إنشاء جامعات العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة ، كما لفت الوزير إلى التنوع فى التخصصات بتلك الجامعات والتي تواكب التطور التكنولوجي العالمي وتلبية احتياجات سوق العمل .

 

ورحب الوزير بوجود شراكة سويسرية مع الجامعات المصرية، متطلعاً لمزيد من التعاون بين البلدين .

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كما تطرق عبد الغفار الى الاهتمام بالتعليم الفنى وانشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة والتى تعد نافذة للطلاب المصريين لاستكمال دراساتهم العليا واكتساب المزيد من المهارات في تخصصات العلوم التطبيقية المختلفة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة السويسرية فى هذا المجال.

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ومن جانبه أعرب جارنييه عن سعادته باللقاء، متحدثاً عن التجربة السويسرية فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجي والتطلع إلى التعاون مع مصر في هذا المجال، وكذلك التعاون المشترك في مجال البحث العلمي، والشراكة مع الجامعات المصرية، ولفت السفير السويسري الى تقديم بلاده للعديد من المنح للدراسة في سويسرا داعياً الدارسين المصريين للاستفادة منها.

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حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات،، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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