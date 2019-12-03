الأنبا أندراوس يكلف ثلاثة كهنة جدد بالخدمة فى كنائس أبوتيج وصدفا والغنايم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم صلاة القداس بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بأبوتيج، وعقب صلاة الصلح تمم صلوات سيامة ثلاثة شمامسة فى درجة القسيسية. والشمامسة الثلاث هم :الشماس مايكل وجيه كاهنًا على مذبحى كنيسة السيدة العذراء وكنيسة الشهيد مار جرجس بالغنايم باسم القس فلتاؤس، والشماس إميل كميل كاهنًا على مذبح كنيسة الشهيد مار مينا بالنخيلة باسم القس أثناسيوس، والشماس أمجد سمير كاهنًا على مذبح كنيسة السيدة العذراء بالمشايعة باسم القس فيلوباتير". شارك فى صلوات القداس لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية وأعداد غفيرة من الشعب. ويقضى الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير السيدة العذراء مريم "المحرق" بالقوصية.

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