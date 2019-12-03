فيديو موشن جرافيك دار الإفتاء: الشباب من أجمل نعم الله على الإنسان حافظ عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو موشن جرافيك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان :"الشباب نعمة حافظ عليها". وقالت دار الإفتاء المصرية خلال الفيديو:"الشباب من أجمل نعم الله على الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله فى ظله منهم شاب نشأ فى طاعة الله". Advertisements وتابعت دار الإفتاء:"فأنت مسئول عن شبابك فيما أبليته فاحذر أن تسخر نعمة شبابك فى خدمة الأفكار الباطلة التى تسجل لها جماعات الضلال وتيارات التكفير، ونبينا نبى الرحمة يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق ويحض على البناء والسعى فى عمارة الأرض ونفع الناس فاتبعه تهدى، قال سبحانه وتعالى:"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

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