منال عوض: 91 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمحافظة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف ومي مدحت:

استعرضت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أهم المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها منذ عام 2014، قائلة إن حجم الاستثمارات بلغ 91 مليار جنيه، وتم الانتهاء من مشروعات بلغت نحو 78 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات آخرى بقيمة 13 مليار جنيه.

وأضافت محافظ دمياط خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نعمل الآن على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة ورفع جودة المنتجات المصرية وتمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية، مثل تنفيذ مدينة دمياط للأثاث وهو أحد المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم بتكلفة 2,7 مليار جنيه".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددًا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، وعددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا.