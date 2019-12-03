الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بدمياط (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365 ومي مدحت:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى محافظة دمياط، لافتتاح عدد من المشروعات القومية.

وقال السفير بسام راضي، المستحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، يفتتح اليوم عددًا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط.

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وأضاف أن الرئيس يفتتح عددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا.