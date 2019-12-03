"الوطنية للإعلام" تشارك في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية بالخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي، في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها الخرطوم، والتي تتزامن هذا العام مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد، خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن يغادر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس القطاع الاقتصادي إلى السودان خلال الأيام القليلة المقبلة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية.

وتعد اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية حدثًا مهمًا، باعتباره أول حدث إقليمي تستضيفه الخرطوم بعد نجاح الثورة السودانية، وتنظيمه يعتبر مؤشرًا على تطبيع الأوضاع في السودان، وعدم وجود أي مخاوف أمنية أو سياسية في البلاد.​