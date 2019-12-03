أمطار على شمال البلاد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة "الثلاثاء ـ الأربعاء ـ الخميس".

وتوقعت الهيئة، أن يسود الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالًا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 22 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 23 15

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 23 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 14

وعن طقس الأربعاء، توقعت الهيئة، أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على السواحل الشرقية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 23 14

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 15

الوجه البحري والقاهرة 24 15

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 24 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

وعن طقس الخميس، توقعت الهيئة، أن يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 23 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 27 18

شمال الصعيد 24 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

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