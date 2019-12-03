10 أيام وينتهي التقديم.. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي- (سؤال- وجواب)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان من حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12، يوم 12 ديسمبر الجاري، بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي توفير شقق جاهزة للتسليم الفوري في 8 محافظات.

وينشر "الخليج 365" في سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته عن هذا الإعلان، قبل 10 أيام من انتهاء الحجز.

1- كم يصل عدد الوحدات المطروحة للحجز؟

يشمل الإعلان الحادي عشر على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل.

2- أين تقع الوحدات المطروحة للحجز؟

تم طرح الشقق في 8 محافظات وهم، محافظة الإسكندرية، في مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسماعيلية، بمناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، محافظة الشرقية، بمناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، محافظة الدقهلية بمناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه)، محافظة المنوفية بمناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا).

وشملت محافظات الطرح أيضًا محافظة كفرالشيخ بمناطق (مطوبس – فوة – قلين – الحامول – الرياض)، محافظة الغربية، بمناطق (بسيون – سمنود – زفتى – كفرالزيات – المحلة)، محافظة البحيرة، بمناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون).

3- هل سحب كراسات الشروط مستمر؟

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد مع استمرار تقديم المواطنين مستندات الحجز حتى يوم 12 ديسمبر الجاري، مقابل سداد 150 جنيهًا ثمن الكراسة.

4- ما هي المستندات الخاصة بالحجز؟

يتم تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)، شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بجانب المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلاً إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

5- هل يمكن لأي مواطن التقديم للحجز في هذا المشروع؟

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يمكن لأي مواطن التقديم للحصول على وحدة في هذا الطرح لكن لابد أن يتوافر به بعض الشروط والتي شملت أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة، لا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا، كما لا بد أن يكون مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها أو باحد المحافظات المجاورة.

6- ماذا عن معدل الدخل؟

حدد صندوق التمويل العقاري ودعم الإسكان الاجتماعي، شروطًا في معدل دخل المتقديمن، بحيث يكون الحد الأقصى لدخل العازب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، ويكون الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

7- كم يصل مقدم الحجز ومعدل القسط الربع السنوي؟

مقدم 14 ألف جنيه يتم سدادهم عند التقيدم بمكتب البريد، بينما يكون القسط الشهري والذي يبدأ بعد استلام الوحدة بين 500 و700 جنيه للشهر الواحد، كما يصل سعر الوحد لـ197 أبف جنيه.

8- ما هي مواصفات الوحدات؟

الوحدات مساحتها موحدة تصل لـ 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.

9- هل كل من يتقدم سيحصل على وحدة في المشروع؟

من المقرر أن يتم تخصيص شقق الإعلان الـ12 ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالقرعة الإلكترونية، لكن إذا زاد عدد المتقدمين على الوحدات يتم ترتيبهم وفقًا للأولوية والتي تبدأ بالمتزوج الذي يعول الأصغر سنًا، ثم الأرملة التي تعول، ثم المطلقة التي تعول، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا، ثم العازب، كما توجد نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

10- كيف يتم التقيدم بعد سداد مقدم الحجز وشراء كراسة الشروط؟

يجرى التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (www.shmff.gov.eg)، بحيث يتم ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، كما يتم إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.

11- هل يوجد أي وسيلة تواصل لمعرفه مزيد من المعلومات عن شقق الإعلان الـ12؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي أكثر من وسيلة للتواصل مع المواطنين تتمثل في الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.