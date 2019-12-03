النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، ظهور كثافات مرورية متوسطة، اليوم الثلاثاء، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات ورفع أي معوقات.

وظهرت كثافات عالية أعلى كوبري أكتوبر المتجه إلى مناطق وسط البلد والمهندسين، وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو.

كما ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى القصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران، وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.