أخبار مصر | انفجار بجوار قصر رئاسي.. وتطورات في حالة سوزان مبارك الصحية.. 6 أشياء فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها )

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار بجوار قصر رئاسي.. وتطورات في حالة سوزان مبارك الصحية.. 6 أشياء فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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وجاءت الأحداث كالتالي:



- إصابة مسئولين عسكريين في انفجار بالقرب من القصر الرئاسي بأندونيسيا

أصيب مسئولين عسكريين اثنين على الأقل في الانفجار الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأعلنت الشرطة أن قنبلة دخان على ما يبدو أنها قد انفجرت عند ساحة النصب التذكارى الوطنى بالقرب من قصر الرئاسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. كشفت وسائل إعلام وقوع انفجار هز العاصمة الأندونسية جاكرتا، بالقرب من القصر الرئاسي. وأفادت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، في خبر عاجل، أن انفجارا وقع عند النصب التذكاري الوطني بالعاصمة الأندونسية جاكرتا قرب قصر الرئاسة.

-إصابات بين المتظاهرين العراقيين برصاص مجهولين بمدينة النجف

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الاثنين، بوقوع إصابات بين المتظاهرين برصاص مجهولين في ساحة ثورة العشرين وسط مدينة النجف جنوبي العراق.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن العراقي والمتظاهرين في محافظة النجف جنوب العراق، نقلا عن فضائية "العربية".

وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في العاصمة بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، غير مقنعة، ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".

واندلعت اشتباكات في بغداد، ليل السبت، بين المحتجين وقوات الأمن قرب جسر السنك وحواجز البنك المركزي، بحسب مراسل "العربية"، الذي أشار إلى أن الأمن استهدف المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

يذكر أن العراق يعيش منذ الأول من أكتوبر أكبر تحدٍ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية. وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 400 متظاهر، بحسب إحصاء أوردته رويترز، نقلًا عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة. كما أظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل. Advertisements

-رجل أعمال سعودي: قطر قامت بتهديدي بالقتل بعد رفعي قضية ضدها

قال الدكتور أحمد البوقري، رجل أعمال سعودي، إن قطر وتركيا قامتا بحملة قاسية ومفبركة وممنهجة ضد المملكة العربية السعودية بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي ، لافتَا إلى أن فكرة رفع قضية ضد الإعلام القطري والتركي أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية هي مبادرة فردية، ولم يستشر فيها أحد. وتابع " البوقري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أنه تعرض لضرر اقتصادي كبير بسبب رفعه قضية ضد قطر وتركيا، معقبًا: "لعيون وطني المملكة العربية السعودية كل شيء يهون، وأي أمور شخصية تهون من أجل وطني". وأشار رجل أعمال سعودي إلى أن هذه الدول قامت بتهديده بالقتل والتصفية الجسدية بشكل مباشر، وتولى هذه الملف صديقه المحامي الفرنسي أرنو دوفليه، من خلال مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة.

- وزير النقل: نستهدف نقل 4 مليون راكب في "السكة الحديد" يوميا

هنأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المصريين بوصول أول شحنة من جرارات "جينرال إليكتريك" الأمريكية يوم الخميس المقبل، موجها التحية لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إتمام تلك الصفقة. وأشار "لطفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الصفقة تتضمن تطوير 81 جرار كانوا قد وصلوا إلى مصر 2009، ولم يعملوا إلا لمدة عام واحد لعدم وجود قطع غيار. وكشف أن الشركة بدأت في تصنيع الجرارات دون أن تستلم أي أموال لثقتهم في القيادة السياسية والاقتصاد المصري، منوهًا بأنهم وفروا ثمن 10 جرارات من موارد وزارة النقل، حيث تمكنوا من جمع 440 مليون جنيه لاستلام تلك الجرارات حتى يتم الانتهاء من إجراءات القرض لاستلام باقي الجرارات.

وأكد أن هناك 191 جرار جديد سيدخلون الخدمة قبل 30 يونيو 2020، منوها بأنهم يستهدفون أن تنقل السكة الحديد مليون راكب يوميا، مع العمل على استمرار حركة التطوير وإضافة خطوط وجرارات جديدة، بحيث يتم نقل 4 مليون راكب على المدى البعيد.

- مقتل وإصابة 20 شخصًا بانقلاب حافلة في كازاخستان

أعلنت السلطات في كازاخستان، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، إثر انقلاب حافلة على الطريق السريع.

وفقًا لوكالة سبوتنيك، قال الممثل الرسمي للجنة الطوارئ في وزارة الداخلية الكازاخستانية، نور سلطان ناخميتوف: " تم العثور على أربعة جثث في مكان انقلاب الحافلة على الطريق السريع، مضيفًا: "أصيب أيضا 15 شخصًا، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة".

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 7 أشخاص، حيث توفي 3 آخرين زمن المصابين، حسبما أفادت تقارير رسمية.

-تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك

وكشف مصدر مُقرب من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، تطورات الحالة الصحية لقرينة الرئيس الأسبق السيدة سوزان مبارك، بعد تعرضها لوعكة صحية خضعت على إثرها للعلاج بإحدى مستشفيات القاهرة، وفُرض نطاق من السرية على مكان علاجها وطبيعة حالتها الصحية. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية لقرينة الرئيس الأسبق في تحسن مستمر، مؤكدًا أن الفريق الطبي المشرف على علاجها سمح لها بالزيارة، بعدما كانت ممنوعة منها، متوقعًا أن تعود لمنزلها في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع تحسّن حالتها الصحية.