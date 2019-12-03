شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظة قنا لـ«المصري اليوم»: الصحة والتعليم والإصلاح الادارى أهم الملفات (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حازم عمر، نائب محافظ قنا الجديد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمنح الفرصة لكافة الشباب المصري، والدليل على ذلك حركة نواب المحافظين.

واضاف عمر في حواره لـ«المصري اليوم» أن تكليفات الرئيس كانت واضحة بالتواجد.في الشارع والاستجابة للمواطنين وحل المشاكل التي تواجههم.

في البداية، حدثني عن اللحظة الأولي لابلاغك بتولي المسئولية ؟

بلاشك شعرت بسعادة كبيرة فقد تلقيت اتصالا يوم ٢٦ نوفمبر ليلة أداء اليمين الدستورية لاخباري بتولي المسئولية، وحينها شعرت بسعادة كبيرة، خاصة أنني لست عضوا بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ولكن هذا يؤكد أن الدولة تمنح الفرصة لكافة الشباب وتتابع الشباب الذي لديه خبرات، لذلك شعرت بسعادة كبيرة لتكليفي بهذه المهمة .

وما هي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكم؟

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عقب أداء اليمين الدستورية عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المحافظين والنواب الجدد، وذلك للتأكيد على تكليفات محددة للنواب، خاصة أن قانون الإدارة المحلية لم يتضمن اختصاصات واضحة لنواب المحافظين، حيث أكد الرئيس على أهمية التواصل مع المواطنين، وان نكون أكثر قربا من الشارع .

وما ابرز الملفات التي ستعملون عليها؟

هناك عدد من الملفات الرئيسية سيتم العمل عليها كالصحة والتعليم والاصلاح الادارى، كما أننا نعمل على استراتيجية كبيرة وهي رؤية مصر ٢٠٣٠، فضلا عن العمل على برنامج يحمل شعار «مصر تنطلق» والذى يتضمن اربع سنوات بدأنا من العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ وحتي ٢٠٢١- ٢٠٢٢، والذي يتضمن بعض الملفات النوعية منها قتخ عيادات في بعض المحافظات لمواجهة الزيادة السكانية، وهناك توجيهات لمواجهة المشاكل والأزمات التي تحدث بطريقة مفاجئة، فضلا عن ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين.

كيف تري العمل في محافظة كبيرة مثل قنا؟

المواطنون في قنا لا يزالون يذكرون اللواء عادل لبيب الوزير السابق ومحافظ قنا، والذي نجح أن يحول قناة لجنة، وسيكون هناك تحدى أمام أي محافظ لتحقيق ما حققه اللواء عادل لبيبي، مشددا على أنهم يسعون لاستغلال كل الإمكانات لتحقيق أفضل النتائج، فهناك اتجاه لاستغلال غرب قنا لأنها تستوعب اعداد أكبر من المواطنين

اخيرا ..ترددت أنباء عن تعبينك نائب محافظ بسوهاج وليس قنا ..ماذا تفعل ؟

الحقيقة لا اعلم اذا ورد لنا هذا التكليف من عدمه، وبلاشك كنت اسعد بتواجدى في محافظتي سوهاج ولكن أنا سعيد بتواجدى في قنا لاسيما أن هناك تشابها كبيرا في العائلات بين المحافظتين.