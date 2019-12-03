شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط". صرح بذلك السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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