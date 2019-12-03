شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة محافظ أسوان: المرأة المصرية قادرة على تحمل المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت نائب محافظ أسوان، لـ"الخليج 365"، إن العادات والتقاليد فى الصعيد لن تقف عائقا أمام تولى إمرأة لمنصب نائب المحافظ، وتتوقع أن تنجح بقوة فى منصبها الجديد كنائب المحافظ، خاصة وأنها كانت تشغل منصب مدير مركز المعلومات بجامعة أسوان، وتتعامل مع الجميع بمنتهى الود والاحترام المتبادل.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن تتولى منصب نائب محافظ أسوان وأن تكون أول امراة فى محافظات صعيد مصر تشغل هذا المنصب الكبير، لذلك فهى تشعر بإحساس تمتزج فيه مشاعر السعادة والفرحة والتوتر والقلق فى آن واحد، بسبب حجم المسئولية الملقاة على عاتقها.

وتابعت الدكتورة غادة: "سوف نعمل كفريق عمل تحت قيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجديد وبرفقتى زميلى الدكتور أحمد شعبان، الذى تولى منصب نائب المحافظ أيضاً، وسوف ننفذ كافة توجيهات المحافظ بالنسبة للملفات التى سوف يوكلها لكل نائب، وذلك عن طريق دراسة هذه الملفات جيدا ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لجميع هذه الملفات من أجل راحة مواطنى أسوان".

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وأوضحت الدكتور غادة ، بأن منصب نائب المحافظ ستكون له صلاحيات كثيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه تم إثارة موضوع صلاحيات نائب المحافظ أثناء اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عقب حلف اليمين الدستورية، وأفاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال اللقاء، أنه سيتم إصدار قرار بقانون يتضمن كافة صلاحيات نائب المحافظ، وسيتم إقراره فى الدورة البرلمانية تمهيداً لاعتماده.

ولفتت إلى أنه تم ترشيحها لمنصب نائب المحافظ مع عدد من المرشحين الآخرين بواسطة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وأجريت لها مقابلة شخصية منذ شهر تقريباً فى مقر هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسوان، ولم تكن تتخيل أن تفوز بشرف هذا المنصب نهائياً، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى العمل بشكل مؤسسى منظم مع كافة الملفات فى مختلف القطاعات بمحافظة أسوان بناءا على دراسة مستفيضة ووافية لكل ملف، وسوف تستغل حالة الأمل والإيجابية الرائعة التى تنتاب الكثيرين عقب تكليفها بهذا المنصب، واستثمار هذه الحالة الجميلة للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل التى يعانى منها المواطن الأسوانى.