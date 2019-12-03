شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الجولات الانتخابية الأخيرة لمرشحى "انتخابات القضاة" قبل أيام من التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موعد الانتخابات الكلية لنادى القضاة، تكثف القوائم الانتخابية والمرشحون فى الانتخابات من جولاتهم سواء على أندية القضاة، أو على مستوى المحاكم ، أو من خلال وسائل السوشيال ميديا والواتس آب، لعرض برامجهم الانتخابية واقناع القضاة بها.

قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، والتى يترأسها المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، تقوم بجولات انتخابية بمحاكم ونيابات محافظتى أسيوط والمنيا خلال الأسبوع الجارى.

أما قائمة الوسط برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف واستاذ القانون الدستورى والإدارى، أعلنت استمرار جولاتها حتى قبل موعد الانتخابات بيوم واحد، حيث توجهت اليوم إلى محافظة كفر الشيخ للمرور على محاكم ونيابات دسوق ومطوبس وكفر الشيخ، وتواصل جولاتها، غدا، بمحافظة الدقهلية.

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وتواصل أيضا قائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، جولاتها الانتخابية لعرض برنامجها ، حيث تزور القائمة قضاة الإسماعيلية خلال الأسبوع الجارى أيضا.

كما تواصل قائمة "خادمى القضاة" برئاسة المستشار أحمد الشافي رئيس محكمة الاستئناف جولاتها بالمحافظات، حيث تتجه الأسبوع الجارى لمحافظة سوهاج، لعقد لقاءات مع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمحافظة.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا، موزعين كالتالى، و5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.

وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.