الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 23 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمى القاهرة 16 23 شبين الكوم 15 22 طنطا 14 22 دمنهور 15 22 الإسكندرية 17 22 بلطيم 15 22 مطروح 16 21 السلوم 13 21 سيوة 11 21 بورسعيد 17 21 دمياط 16 22 الزقازيق 16 23 الإسماعيلية 14 23 السويس 14 23 العريش 12 22 رفح 11 21 رأس سدر 17 23 نخل 10 20 نويبع 19 22 طابا 15 21 كاترين 07 19 الطور 14 24 شرم الشيخ 19 26 الغردقة 17 25 مرسى علم 18 26 الفيوم 15 23 بنى سويف 14 23 المنيا 12 23 أسيوط 11 23 سوهاج 11 24 قنا 12 24 الأقصر 13 25 أسوان 14 25 أبوسمبل 14 26 الوادي الجديد 14 24 شلاتين 21 28 أبو رماد 22 26 حلايب 23 25 Advertisements رأس حدربة 23 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمى مكة المكرمة 22 33 المدينة 13 26 الرياض 12 24 المنامة 20 27 أبوظبى 19 28 الدوحة 20 28 الكويت 12 23 دمشق 04 17 بيروت 16 20 عمان 05 16 القدس 08 15 غزة 12 21 بغداد 09 19 مسقط 20 27 صنعاء 05 22 الخرطوم 19 33 طرابلس 15 24 تونس 13 22 الجزائر 11 18 الرباط 10 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى نواكشوط 17 28وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمى أنقرة 02 - 09 إسطنبول 06 13 إسلام أباد 07 22 نيودلهي 09 23 جاكرتا 25 33 بكين 04 - 07 كوالالمبور 23 31 طوكيو 05 15 أثينا 10 18 روما 10 16 باريس 01 06 مدريد 03 11 برلين 02 - 04 لندن 02 06 مونتريال 06 - 01 - موسكو 05 - 01 - نيويورك 01 04 واشنطن 02 09

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