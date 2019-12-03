شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تحدد 9 إجراءات لزيادة إنتاج البرتقال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، لأشجار الموالح "البرتقال" والخاص بالممارسات الجيدة لتسميد ومكافحة ورى المحصول لزيادة الإنتاج من المحصول وزيادة الصادرات خلال الشهر الجارى.

-إجــراء العــزقة الشتـــوية وتطهيـر قــنوات الـرى.

-تنظيـف المـزرعة مـن الحشـائش وتقـوية الحلـقات حول الأشجار.

- إضافة السماد العـضوى 25 ـ 30 م³ + 200 كجم سوبر فوسفات 15 % + 100 كجـــم ، وكبريت + 50 كجم سلفات نشادر / فدان .

-تضــاف كمــية مناسبة لكــل شجرة في خندقين علـى جانبي الشجرة قريبا من مصدر المياه ثم الري .



وعن برنامج الرى، الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر /يوم /شجرة ) وعن برنامج الرى، الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر /يوم /شجرة ) Advertisements

- عمر الأشجار ، -2 معدل الري 12 لتر ، 2-3 معدل الري 16 لتر ، 3-4 معدل الري 20 لتر، 4-5 معدل الري 24 لتر ، 5-6 معدل الري 28 لتر ، -7 معدل الري 32 لتر ، 7-10 معدل الري 36 لتر ، اكثر من 10معدل الري 60 لتر.

-وعن برنامج المكافحة ، مكافحة الحشرات القشرية في استخـدام شالنجر بمعدل 40 سم / 100 لتر ماء أو ابلود بمعدل 75 ـ 100 سم / 100 لتر ماء.

- مكـافحة الاشنات باستخدام كوبكس 84 % wp بمعدل 300 جرام / 100 لتر مــاء.

-التصمغ على جذع الشجرة الرئيسى فى حالة وجود أكثر من بقعة صمغية تــبدأ في اختيار عـدد من البقع على قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتــى ظهور الخشـــب السليم ثم دهان مكان الكشط بعجينة بوردو وبعد مرور 45 يــــوما مـــن عــلاج هـــذه البقـــع يتم علاج البقع إن وجدت على الجانب الأخر من الجذع .