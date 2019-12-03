شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة سرطان الثدى: نضمن الخصوصية لكل السيدات وفريق نسائى يتولى الفحص والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى قائلة: ستات كتير نزلت واطمنت على نفسها في مبادرة صحة المرأة، واكتشفت الخصوصية والتنظيم في الكشف، مع وجود فريق طبى كامل من السيدات مدرب على أكمل وجه.
ودعت المبادرة جميع السيدات للنزول للكشف والفحص فى 19 محافظة والدخول على لينك المبادرة للتعرف على أقرب مكان للفحص والعلاج www.100millionseha.eg
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