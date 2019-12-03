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مبادرة سرطان الثدى: نضمن الخصوصية لكل السيدات وفريق نسائى يتولى الفحص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان، إن المبادرة تضمن الخصوصية الكاملة أثناء الكشف عن المرض، وتابعت : فريق طبى من السيدات يتولى الفحص والكشف والمتابعة.

 

وأضافت مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى قائلة: ستات كتير نزلت واطمنت على نفسها في مبادرة صحة المرأة، واكتشفت الخصوصية  والتنظيم في الكشف، مع وجود فريق طبى كامل من السيدات مدرب على أكمل وجه.

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ودعت المبادرة جميع السيدات للنزول للكشف والفحص فى 19 محافظة والدخول على لينك المبادرة للتعرف على أقرب مكان للفحص والعلاج www.100millionseha.eg

 

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