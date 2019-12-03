شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح مشروعات قومية بنطاق محافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح مشروعات قومية بنطاق محافظة دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.