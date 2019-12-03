شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال أزمة المطرودين من الشرق الإخوانية مجددا بتحريك قضايا ضد أيمن نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أزمة العاملين المطرودين من قناة الشرق الإخوانية التى تفجرت قضيتها فى إبريل 2018 للسطح من جديد، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن بعض العاملين بقناة الشرق الإخوانية الذين طردوا خلال الفترة الماضية استعانوا بمحامين أتراك لرفع دعاوى قضائية ضد أيمن نور رئيس مجلس إدارة القناة الإخوانية.

المصادر أشارت إلى أن أيمن نور بعد واقعة طرد عدد من العاملين بقنوات الإخوان ، وعدهم بدفع تعويض لهم عن الفترة التى عملوا فيها إلا أنه تنصل من وعوده وهو ما أشعل الأزمة داخل القناة، ودفع بعض العاملين بالقناة الإخوانية لتصعيد الأمر إلى القضاء التركى.

وفى إبريل 2018 اشتعلت أزمة داخل قناة الشرق الإخوانية عندما أقدم أيمن نور على طرد عدد كبير من العاملين بقنوات الإخوان، زاعما أن أزمة المال التى تعانى منها القناة دفعته لتقليص العاملين بالقناة.

وفى وقت سابق كشف الإعلامى محمد الباز أن قناة الشرق المعبرة عن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل بدون ترخيص و لها بديل فى حالة إغلاقها قناة أخرى اسمها قناة الشرق الأوسط، مؤكدا على وجود خلاف بين أيمن نور والقائمين على قناة الجزيرة القطرية بسبب سوء تأثير قناة الشرق.