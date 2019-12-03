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الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لاستاد القاهرة قبل لقاء الأهلى وبنى سويف اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، اليوم الثلاثاء، لتأمين لقاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي ستقام فى السابعة والنصف  مساءً باستاد القاهرة.

وتؤمن قوات الشرطة لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم، وبعض المشجعين، وتأمين المسارات المؤدية لاستاد القاهرة قبل وبعد إنطلاق المباراة.

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وعقد فايلر جلسة فنية مع لاعبى الفريق من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بالخسارة من النجم والدروس المُستفادة من هذه المباراة قبل مواجهة بنى سويف.

ومن المقرر أن يدفع فايلر بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة بنى سويف لتعويض غياب التونسى علي معلول الظهير الأساسي، والذى تعرض للإصابة على مستوى العضلة الضامة، والتى ستبعده عن تدريبات ومباريات الفريق الاحمر خلال الفترة المقبلة.

 

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