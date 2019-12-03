شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لاستاد القاهرة قبل لقاء الأهلى وبنى سويف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، اليوم الثلاثاء، لتأمين لقاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع بني سويف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي ستقام فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

وتؤمن قوات الشرطة لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم، وبعض المشجعين، وتأمين المسارات المؤدية لاستاد القاهرة قبل وبعد إنطلاق المباراة.

Advertisements

وعقد فايلر جلسة فنية مع لاعبى الفريق من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة بالخسارة من النجم والدروس المُستفادة من هذه المباراة قبل مواجهة بنى سويف.

ومن المقرر أن يدفع فايلر بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة بنى سويف لتعويض غياب التونسى علي معلول الظهير الأساسي، والذى تعرض للإصابة على مستوى العضلة الضامة، والتى ستبعده عن تدريبات ومباريات الفريق الاحمر خلال الفترة المقبلة.