شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة مسئولين اثنين فى انفجار قنبلة دخان بمحيط القصر الرئاسى بجاكرتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد الشرطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن قنبلة دخان فيما يبدو انفجرت، فجر اليوم الثلاثاء، عند ساحة النصب التذكارى الوطنى بالقرب من قصر الرئاسة، فى وسط المدينة مما تسبب فى إصابة مسؤولين عسكريين اثنين على الأقل.



الشرطة الأندونيسية فى موقع الانفجار

وقال متحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس جوكو ويدودو، لم يكن بالقصر وقت الانفجار، ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار نتيجة هجوم طائفى، لكن إندونيسيا تعانى منذ سنوات من تزايد نبرة التشدد.

وقال جاتوت إيدى برامونو، قائد شرطة جاكرتا فى مؤتمر صحفى، أذاعه التلفزيون إن الانفجار نجم عن قنبلة دخان فيما يبدو وإن المصابين نُقلا إلى المستشفى.



الشرطة موقع الحادث

وقال إيكو مارجيونو قائد الجيش بمنطقة جاكرتا إن المصابين كانا يجريان تدريبات فى الساحة فى ذلك الوقت.

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وسئل برامونو، عما إذا كان الانفجار وقع نتيجة هجوم فأجاب: "لم نخلص إلى هذا، فما زلنا فى طور التحقيق".



الشرطة تضع الحواجز مكان الحادث

وفى الشهر الماضى أصيب ستة أشخاص بعدما فجر طالب جامعى عمره 24 عاما نفسه أمام مقر الشرطة بمدينة ميدان الإندونيسية.

وتم الربط بين الهجوم وجماعة أنصار الدعوة التى تستلهم نهجها من فكر تنظيم داعش، والمسؤولة عن سلسلة هجمات فى أنحاء متفرقة من البلاد.