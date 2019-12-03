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الرئيس السيسى يفتتح اليوم عدة مشروعات بدمياط أبرزها مدينة الأثاث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات التنموية فى نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط فى  حضور كبار المسئولين فى الدولة، والشخصيات العامة.

 

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ويفتتح أيضا الرئيس، عددا من الوحدات السكنية ومركزا للتعليم المدنى، وفندق اللسان أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا.

 

 

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