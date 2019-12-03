شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: يمكن للمريض حجز مواعيد الكشف من خلال الرقم التعريفى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وجود ما يسمى بالرقم التعريفى لكل مريض مسجل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، ويمكن من خلال هذا الرقم عمل الحجز الإلكترونى لزيارة طبيب الأسرة فى الوحدة الصحية أو المركز الطبى .

وأضاف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد لليوم السابع، أن الرقم التعريفى يقوم المنتفع بتسلمه من الوحدة فور القيام بالتسجيل فى المنظومة الجديدة.

وأوضح السبكى أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل، تعتمد على توفير أعلى معايير الجودة الخاصة بالخدمة، مؤكدا أن المنظومة تختلف كليا عن سابقتها لكونها تغطى الأسرة وتتحمل الاشتراكات عن غير القادرين .