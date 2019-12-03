الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددًا من المشروعات القومية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط في حضور كبار المسئولين في الدولة.

ويفتتح الرئيس أيضًا، عددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا.