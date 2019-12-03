على أعتاب الشتاء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء ونصيحة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الثلاثاء، موضحة أنه طقس خريفي مستقر، مائل للدفء شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وقالت شاكر لـ"الخليج 365"، إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد ولا يوجد أي فرصة لسقوط الأمطار، مشيرة إلى أن الرؤية الأفقية تقل نظرًا لتكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى اعتدال الرياح على كافة الأنحاء، وتنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، موضحة أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين تماما ومهيأين لكافة الأنشطة البحرية، كما أن ارتفاع الأمواج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

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وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن متوسط درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة تتراوح من 23-24، وتتراوح على السواحل الشمالية من 22-23، وعلى شمال الصعيد من 23-24، وعلى جنوب الصعيد من 25-26، وتتراوح على جنوب سيناء من 25-26 درجة مئوية.

ونصحت شاكر المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة ونحن على أعتاب فصل الشتاء الذي يبدأ في 23 ديسمبر الجاري، بجانب ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر وخاصة للأطفال وكبار السن.

كما نصحت، المواطنين "السائقين"، القيادة بهدوء، خاصة على الطرق السريعة والزراعية بسبب تكون الشبورة المائية، بالإضافة إلى اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

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