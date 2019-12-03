حدث ليلًا| كامل الوزير يعلق على تدريب المنتخب.. وتفاصيل انتحار عامل بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت مصر والعالم في الساعات الأخيرة من ليلة أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- "نص الركاب ما بيدفعوش".. 15 رسالة لـ"كامل الوزير" في مؤتمر النقل الذكي

شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الاثنين، في فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

- قريبًا.. عمرو أديب: "تغيير كبير في الإعلام وحوار مفتوح بلا قيود"

عرض الإعلامي عمرو أديب الفيديو الحقيقي الذي اقتطعه الإخواني أحمد منصور، للرئيس عبد الفتاح السيسي، مدعيًا أن الفيديو هو تعليق السيسي على انتحار شاب برج القاهرة.

- بمشاركة وزراء.. 50 صورة ترصد احتفال العيد الوطني الـ48 للإمارات بالقاهرة

شارك عدد من كبار رجال الدولة والوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى مصر، والشخصيات العامة، في احتفال السفارة الإماراتية بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني الـ48 لتأسيس دولة الإمارات.

- رئيس الوزراء: لقاء نواب البرلمان هدفه التعرف على الاحتياجات والتوافق بشأن الحلول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لقاءه مع نواب محافظتي شمال وجنوب سيناء، يأتي ضمن سلسلة من لقاءات تُجرى بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ووزير شئون مجلس النواب.

- رئيس "رسالة" يكشف عن أنشطة الجمعية لخدمة ومساعدة فئات المجتمع

قال الدكتور شريف عبد العظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، إن الجمعية تقدم عديدًا من الأنشطة؛ حيث لديها 70 مقرًّا على مستوى الجمهورية.

- "هطلع اللعيبة الجبل".. كامل الوزير ممازحًا عمرو أديب حول فكرة تدريبه المنتخب

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن سائقي القطارت تم تدريبهم على الجرارات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- نائب محافظ القاهرة: تغيير ملموس في أداء أجهزة المرافق خلال أيام

أكد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن المواطن سيشعر خلال الأيام القليلة القادمة بتغيير ملموس في أداء أجهزة المرافق.

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- تفاصيل موافقة "مشروعات النواب" على إنشاء سجل لجهاز المشروعات

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين، على إنشاء سجل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.

- أراضٍ بالمجان ومنح سداد.. حوافز لـ"المشروعات الصغيرة" بالقانون الجديد

قال المستشار هشام رجب، مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك حوافز واسعة بمشروع القانون مٌقدمة لتحفيز هذه المشروعات.

- بالصور- وزير الثقافة تلتقي ماجدة صالح رائدة فن الباليه

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتورة ماجدة صالح، أول باليرينا مصرية، وأول رئيس لدار الأوبرا المصرية قبل افتتاحها، أثناء زيارتها للقاهرة بعد فترة غياب، قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

- جيمي كارتر يعود إلى المستشفى مجددًا

نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى مستشفى مجددًا مطلع الأسبوع الجاري، جراء إصابته بالتهاب في المسالك البولية، حسبما أعلنت مؤسسته أمس الاثنين.

- تويتر تدرس اتخاذ "قرارا مهما" بحق المستخدمين

ذكرت شركة تويتر، أمس الاثنين، أنها تعكف على تحديث سياستها العالمية للخصوصية لإعطاء المستخدمين مزيدًا من المعلومات عما قد يحصل عليه المعلنون في مجال البيانات، وأنها تدشن موقعًا لتوضيح جهودها لحماية البيانات.

- "ولع في نفسه عند حماته".. عامل ينهي حياته لرفض زوجته العودة للمنزل

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى إمبابة متأثرًا بحروق من الدرجة الأولى أصابت جسده، بعدما أشعل النار في نفسه، بمنزل والدة زوجته بمنطقة إمبابة.

- الهلالي: خيانة النفس والهزيمة النفسية أحد أبرز دوافع الانتحار

علق الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ظاهرة انتحار الشباب.

- "الحياة مش بمبي".. رئيس "القومي للبحوث الاجتماعية" سابقًا تكشف دوافع الانتحار وطرق العلاج

قالت الدكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية سابقًا، إن ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان هي التي تؤثر في سلوكياته.