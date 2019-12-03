الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، في اتهامه "اغتيال النائب العام".
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين تهم من الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
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