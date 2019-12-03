شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الاجتماع الإقليمى الأفريقى الـ 14 لمنظمة العمل الدولية بأبيدجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم الثلاثاء فى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار ولمدة أربعة أيام الاجتماع الإقليمي الأفريقى الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وسيتم خلال الاجتماعات، مراجعة التقدم الذى حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063، وستتم هذه المراجعة استناداً لإعلان أديس أبابا لعام 2015 والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.

ويشارك في الاجتماعات أطراف العمل الثلاثة الممثلة للحكومات والعمال وأصحاب العمل في الدول الأفريقية ال54، وكذلك ممثلو المنظمات الدولية والحكومية والأهلية.

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ونظرا للمستوى غير المسبوق الذي وصلت اليه معدلات البطالة ونقص فرص العمل خاصة أمام الشباب الأفريقي، وتفاقم انعدام المساواة في الحصول على الضمان الاجتماعي الأساسي، فإن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام المؤتمر سيكون بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا.

ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.