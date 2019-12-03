115 مليون جنيه للانتهاء من تشطيبات المبنى الجديد لمعهد الأورام بدمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام بدمياط عن موافقة وزارة الصحة على اعتماد مبلغ 115 مليون جنيه من وزارة الصحة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة) للانتهاء من تشطيبات مبنى الامتداد الجديد لمعهد أورام دمياط. وقال الدكتور طارق هيكل فى تصريح لـ ”الخليج 365” إن المبنى الجديد سوف يساهم بشكر كبير جدا فى تخفيف عبء الزحام الشديد على العيادات الخارجية والمعامل وكيماوي اليوم الواحد والأقسام الداخلية والصيدلة، وكذلك أشعة الرنين وغيرها. Advertisements

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