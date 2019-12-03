شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات يناير المقبل للثانوية المعدلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لامتحانات يناير المقبل لطلاب الثانوية المعدلة" الصفين الأول والثانى الثانوى، الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات أبرز مستحدات الامتحانات.

1ـ التعليم توفر نماذج إسترشادية لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة.

2ـ النماذج الاسترشادية سيتم توفيرها على موقع الوزارة وبنك المعرفة الأسبوع المقبل.

3ـ الوزارة خاطبت الكنيسة للتأكد من موعد عيد الغطاس وفي حالة التأكيد بأنه موافق يوم 20 سيتم تعديل الجدول.

4ـ حال موافقة يوم 20 عيدا للغطاس سيؤدى الطلاب الامتحانات في يوم 19 يناير ويكون 20 يناير بدون امتحانات.

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5ـ طلاب الثانوى الثانوى يطالبون بمدة زمنية قبل امتحان مادة الرياضيات.

6ـ التعليم تؤكد الامتحانات لطلاب الصف الثانى الثانوى لا تضاف درجات الطالب فيها للمجموع المؤهل للجامعة أى أنها سنة نقل عادية.

7ـ مراقبة الامتحانات الورقية لأولى ثانوى من خلال المديريات والإدارات.

8ـ كل مستشار مادة سيحدد عدد الأسئلة فى مادته بالتنسيق مع مركز الامتحانات وقد يصل عدد الأسئلة إلى 50 سؤالا.

9ـ الأسئلة اختيار من متعدد عدا طلاب مدارس اللغات سيكون بها مقال قصير.

10ـ الأسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ.