شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على 311 ألف فدان منزرعة بطاطس لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجان الفنية التابعة لإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف حملاتها والمتابعة المستمرة وبرامج توعوية على زراعات محصول البطاطس النيلية والشتوية المبكرة، بمختلف المحافظات لزيادة الإنتاج والمعروض منها بالأسواق، وعدم تأثر المحصول بالمناخ المتغير.

وقال الدكتور علاء البحراوى، مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن إجمالى المساحات المبكرة التي تزرع من البطاطس الشتوية وهى العروة الأساسية سواء للتصنيع أو التصدير أو الاستهلاك المحلى تبلغ 262 ألف و900 فدان بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة على 49 ألف فدان بطاطس نيلى لزيادة الإنتاج .

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وأضاف "البحراوى"، أن هناك متابعات مستمرة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، متابعا أن اللجان تعمل على دوريات بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات، موضحا أنه فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.