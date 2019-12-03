شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق اليوم المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع "2 كفاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة، حيث سيشهد الاحتفال توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من الجمعيات الأهلية فى اطلاق إشارة البدء لتطوير 32 عيادة تقدم خدمات تنظيم الاسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهى ( البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)

ويأتى مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية " أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

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وقام المشروع بتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة فى المرحلة الأولى فى ديسمبر 2018، واستفاد من خدماتها المجانية 35 ألف و 712 سيدة مستهدفة بالمشروع.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الدكتورة سحر السنباطى، مقرر المجلس القومى للسكان والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى وزارة الاوقاف وممثلى عن المجلس القومى للمراة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى.