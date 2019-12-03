التضامن تطلق اليوم المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع "2 كفاية"

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ويأتى مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية " أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
وقام المشروع بتطوير 33 عيادة تنظيم أسرة فى المرحلة الأولى فى ديسمبر 2018، واستفاد من خدماتها المجانية 35 ألف و 712 سيدة مستهدفة بالمشروع.
ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الدكتورة سحر السنباطى، مقرر المجلس القومى للسكان والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى وزارة الاوقاف وممثلى عن المجلس القومى للمراة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى.
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