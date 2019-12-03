شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عند ساحة النصب التذكارى فى إندونيسيا قرب قصر الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشرطة أن انفجارا وقع عند ساحة النصب التذكارى الوطنى بالقرب من قصر الرئاسة فى وسط جاكرتا. وقال هارى كورنياوان مدير شرطة وسط جاكرتا لموقع (ديتيك دوت كوم) إن انفجارا وقع وإن التحقيق جار.

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