شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأفارقة يعالجون من فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس والعلاج يُصرف مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن فحص وعلاج الأشقاء الأفارقة يأتى ضمن مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقى من الفيروس وفق أعلى البرتوكولات العلاجية فى العالم .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم صرف الأدوية للأشقاء الأفارقة بالمجان، وتابعت: عمليات الفحص والكشف والمتابعة تتم من خلال فرق طبية مدربة على أحدث البرتوكولات العلاجية، مضيفة أن المريض تجرى له كافة الفحوص حتى يتم الشفاء الكامل.

يأتى ذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.