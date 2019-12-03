شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأفارقة يعالجون من فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس والعلاج يُصرف مجانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن فحص وعلاج الأشقاء الأفارقة يأتى ضمن مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون إفريقى من الفيروس وفق أعلى البرتوكولات العلاجية فى العالم .
وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم صرف الأدوية للأشقاء الأفارقة بالمجان، وتابعت: عمليات الفحص والكشف والمتابعة تتم من خلال فرق طبية مدربة على أحدث البرتوكولات العلاجية، مضيفة أن المريض تجرى له كافة الفحوص حتى يتم الشفاء الكامل.
يأتى ذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: الأفارقة يعالجون من فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس والعلاج يُصرف مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.