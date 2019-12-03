شكرا لقرائتكم خبر عن "أيمن عادل".. قصة نجاح شاب من صانع أحذية رياضية لصاحب مصنع بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسطر جهاز تنمية المشروعات بجميع محافظات الجمهورية عامة ومحافظة المنوفية، قصص نجاح كبيرة ،وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، حيث رصدت عدسة ”الخليج 365” قصة نجاح جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتاهية الصغر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للشاب أيمن عادل محمد ،صاحب الـ 32 عاما والحاصل على دبلوم المدارس الصناعية قسم الكهرباء.

ويقول أيمن عادل محمد صاحب 32عاما، أنه عقب الحصول على دبلوم الصناعة وأدائه الخدمة العسكرية، عمل عدة سنوات بمصنع أحذية الرياضية لمدة قاربت الخمس سنوات، تعلم خلالها فن المهنة جيدا، وفكرت فى فتح مشروع تصنيع الأحذية، وقام بشراء ماكينة لتصنيع الأحذية، وعمل لمدة عام كامل وكان يراوده فكرة تطوير المشروع، ولكن كانت البنوك عائقا كبيرا أمام للاقتراض، منها نظرا للفائدة الكبيرة لها .

وتابع: عند جلوسى أمام شاشات التليفزيون، شاهدت إعلان لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتاهية الصغر، بدعم المشاريع الصغيرة، وبالفعل توجهت إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتاهية الصغر، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واجتمعت بمسؤلى الجهاز وقمت بطرح تطوير مشروعى عليهم فطلبوا منى الأوراق اللازمة لصرف القرض .

ويضيف أيمن قمت بتجهيز الأوراق المطلوبة، وتم تسليمها إلى المسؤلين فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتاهية الصغر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور قرر المحاسب إيهاب حجازى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية، سرعة إجراء معاينة من قبل الموظفين المختصين للمشروع، وبالفعل لم يمر سوى 3 أيام، وقام الموظف بمعاينة المشروع ولم يمر سوى أسبوعين وتم صرف مبلغ 35 ألف جنيه، وقمت على الفور بتطوير المشروع بالقرية الصغيرة حتى أصبح من أهم المصانع فى المنطقة بأكملها، حيث أقوم بالتوزيع على محلات الجملة بمدينة شبين الكوم وبعض مراكز المحافظة، وأواكب العصر فى تصنيع الأحذية "الموضة" ،وهذا الأمر يساعدني فى التوزيع على المحلات .

ويضيف أيمن: كنت أسدد القسط فى ميعاده، حتى أصبحت من العملاء المميزين فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتاهية الصغر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والقسط عبارة عن 1450جنيه شهريا وتطور المشروع، حتى أصبح رأس المال المصنع لا يقل عن 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى أننى وفرت 6 فرص عمل للشباب الذين يعملون معى فى المصنع الصغير بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه شهريا وكل حسب خبرته.

وطالب الشباب والفتيات بعدم انتظار الوظيفة الحكومية والسعى فى فكرة مشروع ليصبح لديه دخل من المال لتلبية مطالب أبنائه .

وأعلن المحاسب إيهاب ججازى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية، أن الجهاز قام بتمويل العديد من المشروعات علي أرض المحافظة خلال الفترة من يناير وحتي ستمبر 2019 بإجمالي 96 مليون جنيه مولت حوالى 3470 مشـروعا صـغـيـرا ومتنـاهـي الصـغـر وفرت حوالي 6019 فرصة عمل.

Advertisements