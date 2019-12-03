شكرا لقرائتكم خبر عن 800 متقدم يؤدون اليوم الاختبار النفسى بالمرحلة الأولى بمسابقة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى قرابة 800 متقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين امتحان الاحتبار النفسى بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومن المقرر أن يختبر أيضا اليوم الثلاثاء نفس العدد 800 متقدم على وظائف التربية والتعليم.

وقالت مصادر مسئولة لـ" الخليج 365"، إن الاختبار النفسى أشبه باختبار السمات الشخصية وعقد للمتقدمين من خلال أجهزة الكمبيوتر وأسئلة تعتمد على الفهم والذكاء وتقيس مدى قدرة المتقدم على التعامل معها، موضحة أنه عقد الاختبار فى 15 قاعة مجهزة.

وكانت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أعلنت إنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، حيث انطلقت الاختبارات النفسية اليوم الإثنين تحت إشراف جهاز الطب النفسى.

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وأوضحت البوابة الإلكترونية، أنه تم البدء فى مخاطبة المتقدمين لتحديد مواعيد وأماكن اختباراتهم، ومن المقرر أن تعقد الاختبارات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مطالبة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر المقبل لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.