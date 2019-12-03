شكرا لقرائتكم خبر عن 800 متقدم يؤدون اليوم الاختبار النفسى بالمرحلة الأولى بمسابقة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مصادر مسئولة لـ" الخليج 365"، إن الاختبار النفسى أشبه باختبار السمات الشخصية وعقد للمتقدمين من خلال أجهزة الكمبيوتر وأسئلة تعتمد على الفهم والذكاء وتقيس مدى قدرة المتقدم على التعامل معها، موضحة أنه عقد الاختبار فى 15 قاعة مجهزة.
وكانت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أعلنت إنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، حيث انطلقت الاختبارات النفسية اليوم الإثنين تحت إشراف جهاز الطب النفسى.
وأوضحت البوابة الإلكترونية، أنه تم البدء فى مخاطبة المتقدمين لتحديد مواعيد وأماكن اختباراتهم، ومن المقرر أن تعقد الاختبارات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مطالبة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر المقبل لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.
كانت هذه تفاصيل خبر 800 متقدم يؤدون اليوم الاختبار النفسى بالمرحلة الأولى بمسابقة المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.