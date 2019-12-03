شكرا لقرائتكم خبر عن زوج فى دعوى نشوز: "مراتى ضيعت شقى عمرى على الشوبنج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعى فيها قيامها بطرده من مسكن الزوجية، وحبسه بدعوى تبديد منقولاتها، بعد حياة زوجية دامت 6 سنوات، عقابا على رفضه إنفاقها أمواله بشكل مبالغ فيه.

وتابع الزوج "حسين.ت.أ"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" طوال سنوات زواجنا، حاولت أن أحافظ علي مستوى معيشي جيد لزوجتي وابنتى، فكنت نعم الزوج بشهادة أهلها، وبسبب إسرافها المبالغ فيه اضطررت للعمل فى 3 وظائف، ولكنها كانت تضيع شقى العمر من أجل راحتها والشوبنج مع صديقاتها".

ويؤكد: "كانت تعاملنى كبنك تسحب بغير حساب، وتتركنى كالمجنون لأوفر لها مصادر دخل أخرى، وبالرغم من معاملتى الحسنة لها وأهلها، كانت تقابل ذلك بالإساءة إلى وأهلى، وأخيراً قررت معاقبتى بالاستيلاء على شقتى، وذهبت بعدها وادعت على بتهم كيدية وبلاغات بقسم الشرطة، بتبديد منقولاتها التى تكفلت بنفقاتها من مالى الخاص عند زواجي منها، وذلك بسبب ظروف أهلها الصعبة، ثم طردتنى للشارع .

وتابع الزوج :"تربصت بى لتنتقم منى، دون أن يحدث بيننا أى خلافات تذكر، حتى تترك طفلتى وتعيش حياة جديدة مع أصدقائها".