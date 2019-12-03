شكرا لقرائتكم خبر عن نص عليها القانون.. اعرف نظام الرعاية البديلة للأطفال وأهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص الفصل الثانى من القانون رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، على نظام الرعاية البديلة للأطفال، حيث نصت المادة (46) على، أن يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوز سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان.

كما نصت المادة (47) على أن يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية :ـ

1- رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده.

2- استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف.

3 - تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

4 - معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي.

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5 - تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال.

6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.