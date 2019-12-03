اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأوقاف".

والمتهمون في القضية هم؛ ماجد غالب، وأمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميًا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أرضي الدولة بقيمة 336.66400 جنيه.