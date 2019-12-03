شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بتخفيضات 30%.. ننشر أسعار 29 سلعة غذائية ريفية بمنافذ وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، قائمة بأهم أسعار منتجات السلع الغذائية الريفية المخفضة بمنافذ وزارة الزراعة المقامة بمعرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى، والمخفضة بنسبة تصل لـ 30 % ، وفقا لتأكيدات المهندس أحمد فتحى مدير عام منافذ الزراعات المحمية. ونرصد أهم أسعار منتجات وزارة الزرعة كالأتى: -السمن الجاموسي (كيلو) 100جنيه. -السمن البقري (كيلو) 85 جنيها. -زبدة جاموسي (كيلو) 95 جنيها . -زبدة بقري (كيلو) 90 جنيها. طحينة (ا كيلو) 45 جنيها. -بلح الوادي الجديد (ا كيلو) 30 جنيها. -زيت زيتون (لتر) 85 جنيها. -زيت زيتون (نصف لتر) 45 جنيها. -مربي (1 كيلو) 30 جنيها. -عسل غذاء ملكات النحل (ا كيلو) 20 جنيها. -عسل صمغ النحل (ا كيلو) 20 جنيها. -عسل الجينسينج (ا كيلو) 20 جنيها. -عسل طلع النخل (ا كيلو) 10 جنيهات. -عسل البرسيم (ا كيلو) 30 جنيها. Advertisements -عسل برسيم الحجازي (ا كيلو) 35 جنيها. -عسل حبوب اللقاح (ا كيلو) 10 جنيهات. -عسل الموالح (ا كيلو) 35 جنيها. -عسل الموالح الصيفية (ا كيلو) 50 جنيها. -عسل البردقوش (ا كيلو) 50 جنيها. -عسل حبة البركة (ا كيلو) 50 جنيها. -عسل الجبلي المصري (ا كيلو) 50 جنيها. -عسل الزهور الجبلية (ا كيلو) 60 جنيها. -عسل الصحراوي (ا كيلو) 110 جنيهات. -عسل نحل خام (ا كيلو) 85 جنيها. -عسل السدر اليمني (ا كيلو) 200 جنيه. -عسل الموز (ا كيلو) 60 جنيها. -عسل رويال علاجي (ا كيلو) 60 جنيها. -عسل أسود (ا كيلو) 20 جنيها. -سمك أحمر (ا كيلو) 40 جنيها.

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